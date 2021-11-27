Цена на нефть упала накануне почти на 10%
08:50 27.11.2021 Источник: Эхо Москвы
Цена на нефть накануне обвалилась почти на 10%. Сорт Brent торговался ниже $74 за баррель впервые с конца сентября. Основной причиной падения специалисты называют сообщения о новой мутации коронавируса, которую обнаружили в ЮАР и Гонконге.
Инвесторы опасаются, что это приведет к низкому спросу на авиационное топливо и автомобильный бензин. Также их пугает риск переизбытка нефти в начале следующего года, о котором предупреждает Организация стран-экспортеров нефти.
Аналитики напоминают, что Китай вслед за США может распечатать стратегические запасы нефти для снижения ее цен на рынке. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 09:30 27.11.2021
- Пашинян и Алиев договорились начать процесс точного определения границы между Арменией и Азербайджаном
- 09:00 27.11.2021
- ВТО из-за коронавируса отложила первую за четыре года министерскую конференцию - Reuters
- 08:40 27.11.2021
- В ВОЗ признали угрозой новый штамм коронавируса "омикрон"
- 08:30 27.11.2021
- РФ и КНР призывают к сосуществованию стран с разными идеологическими системами - послы
- 22:50 26.11.2021
- Британский хит-парад возглавил последний альбом Адель
- 22:30 26.11.2021
- На полях встречи глав МИД НАТО могут обсудить заявления Зеленского о перевороте - Госдеп
- 21:35 26.11.2021
- В свете утверждений о военной активности РФ США обсудят возможные шаги с НАТО - Госдеп
- 21:20 26.11.2021
- За банкет в день взрыва на шахте мэр кузбасского города отправлен в отставку - власти
- 20:30 26.11.2021
- В Бельгии обнаружен новый штамм коронавируса - министр
- 20:20 26.11.2021
- В 2021 году более 330 тыс. граждан Таджикистана выехали на заработки за рубеж - Минтруда
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать