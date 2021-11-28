Из-за омикрон-штамма Иран приостанавливает авиасообщение с семью странами Африки
10:00 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Въезд [в Иран] пассажирам из таких стран, как ЮАР, Мозамбик, Намибия, Зимбабве, Ботсвана, Лесото и Эсватини, будет запрещен", - говорится в сообщении.
В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.
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