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Грузовик насмерть сбил женщину на перроне автовокзала в Липецке

16:00 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовой автомобиль в понедельник выехал на перрон Липецкого автовокзала, погибла женщина, еще три человека пострадали, сообщила ТАСС пресс-служба администрации области.

"На Липецком автовокзале выясняют причины инцидента, который произошел сегодня. Грузовой автомобиль, принадлежащий липецким автобусным линиям, въехал на перрон, где находились люди. Погибла женщина, стоявшая на перроне, ее личность сейчас устанавливается. Еще два человека с травмами отправлены в больницу. Водитель автомобиля также госпитализирован, его состояние уточняется", - говорится в сообщении пресс-службы. Пострадавшие в момент ДТП находились в грузовике с водителем.

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