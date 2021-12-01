Партия Порошенко впервые обогнала в рейтинге "Слугу народа" и стала лидером - опрос
09:20 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" впервые в рейтинге политических сил страны стала популярнее партии нынешнего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Согласно исследованию, среди респондентов, определившихся с выбором, "Европейскую солидарность" поддерживают 17,1%, а "Слугу народа" - 15%.
На третьем месте расположилась "Батькивщина" экс- премьера Юлии Тимошенко с результатом 13,3%, на четвертом - с 9,9% партия "Разумная политика" экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, которая фактически еще не создана."Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) занимает пятую строчку, имея поддержку 9,2%, далее - партия "Сила и честь" Игоря Смешко, "Украинская стратегия" экс- премьера Владимира Гройсмана, Радикальная партия Олега Ляшко - 5,4% и партия "Наши" Евгения Мураева - 5,3%. Остальные политические силы, согласно исследованию, не преодолевают пятипроцентный проходной барьер в парламент.
Ранее, с момента появления "Слуги народа", партии Порошенко не удавалось опережать ее в рейтинге. Так, опрос КМИС от 2 ноября демонстрировал, что наибольшей поддержкой среди украинцев пользуются партия Зеленского - 18,3%, а также ОПЗЖ - 17%.
Нынешний опрос проводился 26-29 ноября. В нем приняли участие 1 203 респондентов из всех регионов Украины. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,2%.
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