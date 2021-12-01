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Большинство украинцев не поддерживает выдвижение Зеленского на второй срок - опрос

11:20 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 58% украинцев против того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно исследованию, 58,2% респондентов не поддерживают выдвижение Зеленского, в то время как 34,3% поддерживают.

Кроме того, 65,9% украинцев негативно относятся к идее дистанционного голосования на выборах через интернет, положительно - 29%.

Опрос проводился 26-29 ноября методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1 203 респондента из всех регионов Украины. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,2%.

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