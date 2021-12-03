0
0
79
НОВОСТИ

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ достиг 53,7% - Голикова

15:00 03.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация против ковида первым компонентом проведена в России более 72 млн раз, двумя компонентами - почти 64 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в РФ достиг 53,7%, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла - 63 961 690 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%", - сказала она.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. По словам Голиковой, это более 90 млн человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 03.12.2021
Ситуация с ковидом за неделю ухудшилась в четырех регионах РФ
0
38
15:12 03.12.2021
США и НАТО продолжают выполнять походы боевых кораблей в Баренцевом море - адмирал Моисеев
0
90
14:38 03.12.2021
Губернатор Андрей Воробьев возложил цветы к Братской могиле «Вечный огонь» в Лобне
0
128
14:32 03.12.2021
МХАТ им. М. Горького сменит название - гендиректор
0
153
14:30 03.12.2021
Губернатор Андрей Воробьев вручил ключи от квартир обманутым дольщикам ЖК «Лобня Сити»
0
146
14:12 03.12.2021
Лукашенко заявил, что не будет вышвыривать из страны западных дипломатов из-за санкций
0
179
14:00 03.12.2021
Карл Нехаммер возглавит Австрийскую народную партию и кабмин страны - СМИ
0
171
13:32 03.12.2021
В Кремле сообщили о состоявшейся встрече Путина с главой Республики Сербской
0
226
13:20 03.12.2021
Во Владикавказе из школы эвакуировали 510 детей во время пожара
0
200
13:05 03.12.2021
Рашкин вышел из больницы и готов прийти в СК при необходимости
0
230

Возврат к списку