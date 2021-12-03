Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ достиг 53,7% - Голикова
15:00 03.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вакцинация против ковида первым компонентом проведена в России более 72 млн раз, двумя компонентами - почти 64 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в РФ достиг 53,7%, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
"По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла - 63 961 690 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%", - сказала она.
Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. По словам Голиковой, это более 90 млн человек.
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