В Индии разбился вертолет, перевозивший начальника Штаба обороны страны - СМИ

13:20 Источник: Интерфакс

Вертолет, на котором летел начальник Штаба обороны Индии генерал Бипин Рават, в среду утром потерпел крушение в штате Тамилнад на юге Индии, сообщило издание "Таймс оф Индиа".

Спасатели достали из-под обломков несколько тел. Также были спасены трое пострадавших пассажиров. Однако информация о состоянии начштаба обороны пока не поступала.

Вертолет вылетел со станции ВВС в Сулуре и направлялся в штабной колледж вооруженных сил в городе Веллингтон на западе штата Тамилнад.