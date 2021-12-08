0
0
36
НОВОСТИ

В Индии разбился вертолет, перевозивший начальника Штаба обороны страны - СМИ

13:20 08.12.2021 Источник: Интерфакс

Вертолет, на котором летел начальник Штаба обороны Индии генерал Бипин Рават, в среду утром потерпел крушение в штате Тамилнад на юге Индии, сообщило издание "Таймс оф Индиа".

Спасатели достали из-под обломков несколько тел. Также были спасены трое пострадавших пассажиров. Однако информация о состоянии начштаба обороны пока не поступала.

Вертолет вылетел со станции ВВС в Сулуре и направлялся в штабной колледж вооруженных сил в городе Веллингтон на западе штата Тамилнад.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 08.12.2021
Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту ОИ в Пекине
0
68
13:00 08.12.2021
Устроивший стрельбу в МФЦ в Москве имел при себе множество патронов и более 2 млн рублей - источник
0
80
12:32 08.12.2021
Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
0
125
12:20 08.12.2021
В Москве выявили 3 004 заразившихся коронавирусом за сутки
0
134
12:05 08.12.2021
В России ограничили доступ к ресурсу Tor Project
0
150
12:00 08.12.2021
В России выявили 30 752 заразившихся коронавирусом за сутки
0
159
11:32 08.12.2021
Яркая вспышка над Сочи стала результатом входа в атмосферу болида - ученый
0
190
11:20 08.12.2021
Тело нелегального мигранта нашли на польской стороне границы
0
205
11:05 08.12.2021
Верховный суд РФ отправил на пересмотр в апелляцию дело националистов Тихонова и Хасис
0
210
11:00 08.12.2021
"Союз" с космонавтом-спецкором и двумя японскими туристами выведен на орбиту
0
206

Возврат к списку