МИД РФ передал в посольство США ноту протеста по поводу инцидента над Черным морем
18:45 08.12.2021 Источник: Интерфакс
Ранее в Росавиации сообщили об инциденте с опасным сближением самолета-разведчика НАТО с гражданским бортом над открытыми водами Черного моря.
НОВОСТИ
- 19:45 08.12.2021
- Бензин и дизтопливо в России снова подорожали
- 19:30 08.12.2021
- В МЭР ожидают рост инфляции по итогам года сверх прогноза
- 19:15 08.12.2021
- К угрозам финансовой изоляции Россия относится серьезно - МЭР
- 18:30 08.12.2021
- Путин рассчитывает, что президент Ирана посетит Москву в начале следующего года
- 18:18 08.12.2021
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу модернизированной горбольницы Королева
- 18:15 08.12.2021
- Олаф Шольц официально принял дела у Ангелы Меркель
- 17:40 08.12.2021
- Дума отклонила проекты справороссов и КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста
- 17:38 08.12.2021
- Сбер признан лучшим в нескольких номинациях премии Go Banking Awards
- 17:12 08.12.2021
- Путин заверил Меркель в продолжении дружеского общения - Кремль
- 17:00 08.12.2021
- Послы стран ЕС одобрили введение санкций против ЧВК "Вагнер" - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать