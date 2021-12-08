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НОВОСТИ

МИД РФ передал в посольство США ноту протеста по поводу инцидента над Черным морем

18:45 08.12.2021 Источник: Интерфакс

Посольству США в Москве вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях в связи с воздушными инцидентами над Чёрным морем, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в Росавиации сообщили об инциденте с опасным сближением самолета-разведчика НАТО с гражданским бортом над открытыми водами Черного моря.

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