МИД РФ передал в посольство США ноту протеста по поводу инцидента над Черным морем

18:45 Источник: Интерфакс

Посольству США в Москве вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях в связи с воздушными инцидентами над Чёрным морем, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.



Ранее в Росавиации сообщили об инциденте с опасным сближением самолета-разведчика НАТО с гражданским бортом над открытыми водами Черного моря.

