Британский посол в Ливии может стать персоной нон-грата

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей (парламента) Ливии намерена объявить британского посла персоной нон-грата и потребовать его отъезда из страны. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель парламента Абдалла Блихак.

«Депутаты вынесли на голосование 28 декабря вопрос об объявлении персоной нон-грата посла Великобритании в Триполи Кэролайн Херндалл, проинформировать соответствующее решение МИД», - сказал он.

Причиной такой реакции ливийского парламента стало заявление о дальнейшей поддержке правительства Абдель Хамида Дбейбы, которое было сложить свои полномочия 24 декабря, и отказе признавать какие-либо параллельные структуры.