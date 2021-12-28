Британский посол в Ливии может стать персоной нон-грата
10:10 28.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата представителей (парламента) Ливии намерена объявить британского посла персоной нон-грата и потребовать его отъезда из страны. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель парламента Абдалла Блихак.
«Депутаты вынесли на голосование 28 декабря вопрос об объявлении персоной нон-грата посла Великобритании в Триполи Кэролайн Херндалл, проинформировать соответствующее решение МИД», - сказал он.
Причиной такой реакции ливийского парламента стало заявление о дальнейшей поддержке правительства Абдель Хамида Дбейбы, которое было сложить свои полномочия 24 декабря, и отказе признавать какие-либо параллельные структуры.
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