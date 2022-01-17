В отставку после протестов ушел уже третий зять Назарбаева

10:00 Источник: РБК

Зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте палаты.

Кулибаев женат на средней дочери экс-главы государства Динаре. Ранее своих постов лишились два других зятя Назарбаева — председатель правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов, женатый на младшей дочери экс-президента, Алие, и председатель правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери, Дариги. РБК