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НОВОСТИ

В отставку после протестов ушел уже третий зять Назарбаева

10:00 17.01.2022 Источник: РБК

Зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте палаты.

Кулибаев женат на средней дочери экс-главы государства Динаре. Ранее своих постов лишились два других зятя Назарбаева — председатель правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов, женатый на младшей дочери экс-президента, Алие, и председатель правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери, Дариги.  РБК

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