Любой штамм коронавируса как "живая вакцина" может привести к летальному исходу - Гинцбург
10:20 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Любой штамм коронавируса, не только "омикрон", может стать "живой вакциной", если человек перенес заболевание. Однако такая "вакцинация" может иметь негативные последствия вплоть до летального исхода, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Живой вакциной не только "омикрон" может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенес заболевание "на ногах", то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой "вакцинации", в отличие от вакцинации "Спутником", безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов", - сказал он.
20 декабря 2021 года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что не исключает, что омикрон-штамм коронавируса станет "живой вакциной" и позволит победить пандемию.
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