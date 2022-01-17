Хуситы заявили об атаке по территории ОАЭ - ТВ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о проведенной атаке по территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил в понедельник телеканал "Аль-Джазира".

Как отметил официальный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа, "в течение ближайших часов движение выступит с заявлением о проведенной военной операции".