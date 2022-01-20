Домашних животных включат в закон об обязательной маркировке
10:32 20.01.2022 Источник: Известия
По его словам, эти поправки будут внесены ко второму чтению документа. Между тем рассмотрение в первом пройдет 26 января, рассказали в ГД. В профильном комитете по аграрным вопросам законопроект поддержали. Эксперты считают, что учет и регистрация животных нужны, и предлагают создать национальную базу данных под патронажем государства.
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