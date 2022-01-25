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Си Цзиньпин на саммите глав государств Центральной Азии выступил против цветных революций

17:00 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник на состоявшемся в режиме онлайн саммите Китая и стран Центральной Азии выступил против попыток спровоцировать цветные революции. Как подчеркнул китайский лидер, тем самым агрессивно настроенные внешние силы "подрывают спокойную жизнь" мирного населения.

"Все мы выступаем категорически против попыток внешних сил инспирировать цветные революции в регионе. Под предлогом защиты прав человека они вмешиваются во внутренние дела наших стран, подрывают спокойную жизнь наших народов", - заявил он.

Си Цзиньпин напомнил, что недавние беспорядки в Казахстане привели к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. "КНР - сосед и друг Казахстана, мы решительно поддерживаем его усилия по прекращению насилия и стабилизации обстановки", - добавил китайский лидер.

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