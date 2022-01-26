США не будут публиковать документ, переданный России - Госдеп

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не будут публиковать ответы на предложения России по гарантиям безопасности и ждут того же от Москвы. Об этом заявил в среду госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

«Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению», — отметил шеф американской дипломатии.