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НОВОСТИ

НАТО передала России письменный ответ на предложения по безопасности

21:50 26.01.2022 Источник: Интерфакс

НАТО в среду передала российской стороне свои письменные предложения по безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня НАТО передала наши письменные предложения России. Мы сделали это параллельно с Соединенными Штатами", - сказал он журналистам в среду в Брюсселе.

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