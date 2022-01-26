НАТО передала России письменный ответ на предложения по безопасности

21:50 Источник: Интерфакс

НАТО в среду передала российской стороне свои письменные предложения по безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня НАТО передала наши письменные предложения России. Мы сделали это параллельно с Соединенными Штатами", - сказал он журналистам в среду в Брюсселе.