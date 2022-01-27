Реакции президента на инициативу "Единой России" помочь Донбассу оружием нет - Кремль

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реакции президента РФ Владимира Путина на инициативу "Единой России" помочь ДНР и ЛНР поставками оружия на данный момент нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас нет какой-то реакции президента на подобные инициативы", - сказал представитель Кремля в общении с журналистами в четверг.