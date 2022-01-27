Реакции президента на инициативу "Единой России" помочь Донбассу оружием нет - Кремль
13:05 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реакции президента РФ Владимира Путина на инициативу "Единой России" помочь ДНР и ЛНР поставками оружия на данный момент нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас нет какой-то реакции президента на подобные инициативы", - сказал представитель Кремля в общении с журналистами в четверг.
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