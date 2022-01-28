Сбер и УГМК займутся развитием горнолыжного курорта Шерегеш
13:12 28.01.2022
Сбер и компания «УГМК-Застройщик» (входит в группу УГМК) заключили соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области. Речь идет, в частности, о модернизации многофункциональных туристических районов «Гора Зеленая» и «Панорама». Общий объем инвестиций предполагается в размере 21,6 млрд руб.
Стороны рассматривают возможность взаимодействия по направлениям кредитного финансирования с применением условий государственных программ субсидирования инвестиционных проектов (программа Ростуризма по постановлению правительства РФ № 141 от 09.02.2021 г.), а также банковского сопровождения и проведения расчетов с контрагентами. Соглашение подписано на пять лет до даты подписания обязывающих соглашений.
«Мы с большим интересом относимся к этому масштабному проекту по развитию одного из главных горнолыжных курортов страны совместно с нашим давним партнером – компанией УГМК, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Планируется, что Сбер выступит не только в качестве финансового партнера, но и интегрирует в проект платежные сервисы и решения компаний своей экосистемы. Ожидается, что общий объем инвестиций в проект составит 21,6 млрд руб., часть из которых будет предоставлена Сбербанком. У нас уже есть успешный опыт инвестирования в курортные объекты страны, поэтому мы рассчитываем, что по завершении проекта Шерегеш будет соответствовать самым высоким мировым стандартам. Развитие туристических кластеров отвечает и ESG-стратегии банка по продвижению социально значимых и зеленых инициатив, повышающих уровень жизни наших граждан».
Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов России, он расположен в 5 км от одноименного поселка в Кемеровской области. В зимнем сезоне 2020-2021 годов уникальный природно-климатический комплекс в Горной Шории на юге Западной Сибири принял свыше 2 млн человек со всей страны.
НОВОСТИ
- 13:05 28.01.2022
- В Москве выявили 23 994 заразившихся коронавирусом за сутки
- 13:00 28.01.2022
- Токаев избран председателем правящей партии Казахстана "Нур Отан"
- 12:32 28.01.2022
- Ответ США на предложения РФ - образец дипломатического приличия по сравнению с ответом НАТО, заявил Лавров
- 12:20 28.01.2022
- Лукашенко заявил о возможности войны, если против Белоруссии и РФ будет развязана агрессия
- 12:05 28.01.2022
- В России выявили 98 040 случаев заражения коронавирусом за сутки, это новый максимум за пандемию
- 12:00 28.01.2022
- Введение США новых санкций в отношении РФ будет эквивалентно разрыву отношений - Лавров
- 11:32 28.01.2022
- Австралия выделит $700 млн на спасение Большого Барьерного рифа
- 11:20 28.01.2022
- Премьер Венгрии Орбан хочет обсудить на встрече с Путиным увеличение поставок газа из РФ
- 11:17 28.01.2022
- Сбер внедрил искусственный интеллект в информационную систему Россельхознадзора
- 11:05 28.01.2022
- В Киргизии из приграничных с Таджикистаном сел эвакуированы более 24 тыс. жителей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать