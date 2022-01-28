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НОВОСТИ

Сбер и УГМК займутся развитием горнолыжного курорта Шерегеш

13:12 28.01.2022

Сбер и компания «УГМК-Застройщик» (входит в группу УГМК) заключили соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области. Речь идет, в частности, о модернизации многофункциональных туристических районов «Гора Зеленая» и «Панорама». Общий объем инвестиций предполагается в размере 21,6 млрд руб.

Стороны рассматривают возможность взаимодействия по направлениям кредитного финансирования с применением условий государственных программ субсидирования инвестиционных проектов (программа Ростуризма по постановлению правительства РФ № 141 от 09.02.2021 г.), а также банковского сопровождения и проведения расчетов с контрагентами. Соглашение подписано на пять лет до даты подписания обязывающих соглашений.

«Мы с большим интересом относимся к этому масштабному проекту по развитию одного из главных горнолыжных курортов страны совместно с нашим давним партнером – компанией УГМК, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Планируется, что Сбер выступит не только в качестве финансового партнера, но и интегрирует в проект платежные сервисы и решения компаний своей экосистемы. Ожидается, что общий объем инвестиций в проект составит 21,6 млрд руб., часть из которых будет предоставлена Сбербанком. У нас уже есть успешный опыт инвестирования в курортные объекты страны, поэтому мы рассчитываем, что по завершении проекта Шерегеш будет соответствовать самым высоким мировым стандартам. Развитие туристических кластеров отвечает и ESG-стратегии банка по продвижению социально значимых и зеленых инициатив, повышающих уровень жизни наших граждан».

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов России, он расположен в 5 км от одноименного поселка в Кемеровской области. В зимнем сезоне 2020-2021 годов уникальный природно-климатический комплекс в Горной Шории на юге Западной Сибири принял свыше 2 млн человек со всей страны.

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