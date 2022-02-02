Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
21:45 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.Другим указом глава государства освободил Поклонскую от обязанностей посла РФ в Кабо-Верде.
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