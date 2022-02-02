Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем главы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества). Соответствующий указ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.

Другим указом глава государства освободил Поклонскую от обязанностей посла РФ в Кабо-Верде.