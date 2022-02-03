В Москве пациенты с ОРВИ и COVID-19 могут обратиться за телемедицинской консультацией
16:51 03.02.2022
В Москве все более активно используют возможности телемедицины при лечении тех больных с ковидом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), которые восстанавливают свое здоровье на дому. Пациенты после постановки диагноза могут получить телемедицинскую консультацию, записавшись на нее посредством приложения «ЕМИАС. Телемедицина». Доступ к сервису - логин и пароль - пользователь получает в СМС-сообщении.
Примерно за неделю новый сервис уже использовали более 17 тыс. пациентов с диагнозом ОРВИ или COVID-19. В процессе консультации врач оценивает состояние больного, отмечает динамику заболевания, дает рекомендации, корректирует лечение в случае необходимости и отвечает на вопросы пациента. Итоги консультации оформляются в виде протоколов и доступны в электронных картах.
Предполагается, что в Москве специальные отделения ОРВИ и телемедицинская служба будут работать в поликлиниках до тех пор, пока не будет стабилизирована эпидемиологическая ситуация. По словам мэра столицы Сергея Собянина, служба телемедицины была создана в каждой городской поликлинике. «Усилена в разы служба «122», и сегодня прием звонков там идет в плановом, нормальном режиме. Несмотря на огромный поток пациентов, взрывной рост «омикрона» в Москве, московское здравоохранение, считаю, справилось с такой нагрузкой. Более того, мы видим, что у нас есть запас прочности в случае нарастания этой волны. Мы видим некую стабилизацию динамики. Будем надеяться, что дальнейшего роста такого резкого роста заболеваний дальше не будет», - заявил градоначальник.
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