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Макрон обещал напомнить Зеленскому о необходимости следовать Минским соглашениям

09:05 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ходе предстоящих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве напомнить ему о необходимости следовать положениям Минских соглашений. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Только выполнение Минских соглашений может способствовать урегулированию кризиса <…> в сочетании с переговорами в нормандском формате. Мы ожидаем прогресса в этом отношении, и это то, что я намерен обсудить в разговоре с президентом Зеленским», — сказал он.

Французский лидер подчеркнул, что Минские соглашения должны соблюдаться неукоснительно всеми сторонами и что урегулирование конфликта на Украине может быть только политическим.

«С тех пор, как были подписаны Минские соглашения, никогда не было такого интенсивного присутствия сил РФ у границ Украины, — отметил он. — Когда я говорю о стабильности и деэскалации, это то, что я имею в виду».

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