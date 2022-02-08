Сбер и Сколтех создают программное обеспечение для оценки баланса углерода на Земле

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Сотрудничество Сбера и Сколковского института науки и технологий (Сколтех) позволит разработать программное обеспечение (ПО), позволяющее оценить баланс углерода по данным дистанционного зондирования Земли. Это даст возможность проводить комплексный анализ для принятия эффективных решений в области декарбонизации и разработки стратегий снижения углеродного следа. Применение искусственного интеллекта в этом ПО позволит повысить точность получаемых результатов и ускорить процесс аналитики на больших территориях.

«Достижение углеродной нейтральности сегодня входит в число приоритетов не только Сбера и России, но и всей планеты, - считает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Необходимо замедлить процессы изменения климата прежде, чем оно приведёт к необратимым последствиям. Для мониторинга прогресса в этом направлении нужно соответствующее ПО, которое мы начали разрабатывать совместно со Сколтехом. Уверен, что применение искусственного интеллекта поможет сделать этот инструмент максимально точным и релевантным поставленным задачам. Как известно, эффективно управлять можно только теми процессами, которые можно четко измерить».

Сбер - индустриальный партнер Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта на базе Сколтеха. Центр занимается как развитием фундаментальных технологий искусственного интеллекта, так и разработкой прикладных инструментов для мониторинга, прогнозирования и оптимизации ESG-рисков, а также решение задач в сфере декарбонизации. «Продвижение мировой экономики в сторону “зеленой повестки” может привести нашу страну к глубокому кризису, если мы не научимся, по крайней мере, считать наши углеродные балансы методами, признаваемыми международным научным сообществом, - уверен ректор Сколтеха Александр Кулешов. - Основа для этого в России есть. Теперь нам надо доказать не только теоретически, но и экспериментально, что эти методы реально работают. И я уверен, что вместе со Сбером мы выполним эту задачу».

В 2021 году команда Сколтеха совместно с научными партнерами проекта (ИКИ РАН, ИО РАН им. Ширшова, ИГКЭ им. Израэля) собрала набор актуальных данных по источникам и поглотителям углеродсодержащих парниковых газов и разработала концепцию ПО. Это первый шаг для дальнейшей разработки и адаптации методов искусственного интеллекта к области углеродного бюджета. Был определен перечень пилотных регионов для апробации и пилотирования разрабатываемого программного обеспечения. Были собраны данные, описывающие состояние лесных территории площадью более 6,5 млн га на основе данных дистанционного зондирования Земли и статистики в 2010-2020-й годах. Это позволило с помощью процессных биохимических моделей полного углеродного цикла оценить запасы и потоки углерода. Разработку и испытания ПО планируется завершить до конца 2024 года.