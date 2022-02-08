Более трех сотен бойцов британского спецназа направляются в Польшу

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании направят в Польшу 350 военнослужащих из 45-го батальона специального назначения в составе 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что военнослужащие 45-го батальона, дислоцированного в шотландском городе Арброт, будут размещены в Польше «в ближайшие дни». «Они будут помогать польским вооруженным силам в рамках совместных учений, планирования действий на случай чрезвычайных ситуаций и институционального развития в условиях продолжающейся напряженности на украинской границе», — сказано в заявлении британского военного ведомства. В нем также подчеркивается, что размещение военнослужащих королевских ВС происходит «на двусторонней основе, а не в качестве помощи по линии НАТО».