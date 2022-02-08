Лидеры стран НАТО обсуждают вопрос новой структуры альянса

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс ведет дискуссии о построении новой структуры НАТО. Об этом во вторник заявил находящийся в Вильнюсе замгенсека блока Мирча Джоанэ на семинаре в Центре восточноевропейских исследований.

«НАТО адаптируется к условиям новой реальности, — сказал он. — Наши лидеры обсуждают вопрос новой структуры альянса». При этом нюансы вероятной структурной перестройки организации Джоанэ не уточнил.