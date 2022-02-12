0
0
0
НОВОСТИ

Минобороны РФ вызвало военного атташе США в связи с инцидентом с подлодкой

19:10 12.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia, обнаруженной утром в субботу в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота около острова Уруп Курильской гряды. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

«В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:47 12.02.2022
Атомная подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных вода РФ - Минобороны
0
149
18:45 12.02.2022
Путин и Макрон обсудили ситуацию со спекуляциями по поводу, якобы, "вторжения" РФ в Украину
0
140
18:00 12.02.2022
Президенты России и Франции говорили по телефону более полутора часов
0
191
17:40 12.02.2022
Американским военным советникам предписано покинуть Украину
0
222
17:25 12.02.2022
Министры обороны РФ и США провели телефонные переговоры
0
241
17:10 12.02.2022
Большинство сотрудников посольства США в Киеве должны немедленно покинуть Украину - Представитель администрации США
0
235
16:40 12.02.2022
Истребители ВВС США перебросили из Германии в Румынию
0
315
15:50 12.02.2022
Зеленский хочет получить точную информацию о планах "вторжения" России 16 февраля
0
391
15:26 12.02.2022
США с союзниками поощряют Киев к саботажу Минских соглашений - МИД РФ
0
597
14:00 12.02.2022
CAS уточнил сроки принятия решения по делу Валиевой
0
463

Возврат к списку