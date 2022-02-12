Минобороны РФ вызвало военного атташе США в связи с инцидентом с подлодкой
19:10 12.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», — говорится в сообщении.
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