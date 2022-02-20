В зону конфликта в Донбассе с украинской стороны не допущены около 400 иностранных журналистов

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 400 иностранных журналистов не могут получить аккредитацию с украинской стороны для работы в зоне конфликта в Донбассе. Об этом сообщил в воскресенье главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.



«Около 400 журналистов ведущих мировых СМИ не могут получить аккредитацию для доступа в район ООС (Операции объединенных сил, так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе — прим. ТАСС). В результате только 25 иностранных журналистов получили допуск для освещения обстрелов детского сада и школы в Донбассе», — написал он в «Фейсбуке». При этом, как утверждает журналист, «такие указания исходят от руководства страны». «Есть журналисты, которые больше месяца на Украине не могут получить допуск на линию соприкосновения», — отметил он.



