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Федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет (входит в экосистему Сбера) представил результаты работы в 2021 году. Оборот сервиса составил 58,6 млрд рублей с НДС и без промо (доставленные и оплаченные заказы за вычетом всех скидок). СберМаркет по итогам 2021 года вышел в лидеры российского рынка e-Grocery и намерен увеличивать отрыв от конкурентов.

Стратегическое развитие

В 2021 году СберМаркет заключил ряд стратегических партнерств. В основе сотрудничества с METRO лежит общее стремление сделать высококачественные продукты METRO доступными большему числу людей и создание рабочих мест в новой гибридной экономике. Главная цель соглашения с «Ашаном» – ускорить развитие phygital-коммерции в «Ашане» и укрепить позиции обеих компаний на рынке продуктового ретейла. Компании создадут совместный e-com-сервис для торговли продуктами и непродовольственными товарами.

Текущие стратегические партнерства СберМаркета с METRO и «Ашаном» включают развитие совместных дарксторов и будут действовать до 2028 года. Среди крупных достижений компании – активное развитие быстрой доставки из «Магнита» во всех уголках страны.

Кроме того, СберМаркет начал масштабировать услугу самовывоза более чем в 99 городах России на 40 ретейлеров, среди которых – METRO, «Ашан», «Лента», «О’кей», SELGROS Cash&Carry, Globus, «Магнит», «Виктория», PRISMA, SPAR.

«Результаты СберМаркета – это отличный пример того, как развивается бизнес в экосистеме Сбера. Компания всего за несколько лет прошла путь от небольшого стартапа до национального чемпиона в своей индустрии», – отметил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Расширение географического охвата сервиса и пула партнеров-ретейлеров

За 2021 год СберМаркет продемонстрировал рекордные показатели по росту доставленных заказов, качеству сервиса и географическому охвату. Количество заказов за 2021 год выросло в четыре раза – до 24 млн. Ежедневно СберМаркет доставляет больше 150 тыс. заказов клиентам. Сервис начал работу в новых городах и к концу года охватил 154 города.

В течение прошлого года СберМаркет активно расширял количество партнеров-ретейлеров среди федеральных и региональных сетей – с 66 в начале 2021 года до 120 к концу декабря. С сервисом сотрудничают как крупные федеральные сети – METRO, «Лента», «Ашан», «Магнит», – так и ведущие региональные игроки: «Самбери», «Командор», «Мегамарт» и другие. СберМаркет обеспечивает доставку из дарксторов «ВкусВилл». С сервисом начали сотрудничать FIX Price, «Верный», «Дикси».

Это помогает реализовывать одну из стратегических задач компании – доставлять продукты из любимых клиентами магазинов по всей стране. Количество торговых точек, из которых осуществляется доставка, – 7285 (год назад их было 967).

«Лидерство СберМаркета – это отражение доверия наших клиентов, – считает Дмитрий Жулин, сооснователь СберМаркета. – Широкий ассортимент, доступные цены, быстрый сервис – то, благодаря чему покупатели возвращаются в СберМаркет, делают все больше и больше заказов. Это было бы невозможно без наших партнеров-ретейлеров, благодаря которым мы можем дать максимальный выбор товаров, будь то продукты, товары для животных, косметика и многое другое. Сотрудничество с ведущими розничными сетями в стране и стратегические партнерства с METRO и «Ашаном» – лучшее подтверждение нашей надежности. Кроме того, мы активно развиваем собственную рекламную платформу для производителей, которая помогает быть максимально близко к потребителю, даже когда он идет в магазин онлайн».

Новые бизнес-направления

В третьем квартале СберМаркет начал активно развивать быструю доставку от 20 минут. На конец года доля заказов в быстрой доставке составила более 30%. Экспресс-доставка работает из 88 федеральных и региональных сетей.

Кроме того, компания начала расширять категории, доступные потребителю. СберМаркет запустил экспресс-доставку безрецептурных лекарств из аптек, входящих в Группу компаний «Эркафарм»: «Самсон Фарма», «Доктор Столетов», «Озерки», «СуперАптека» и другие. Сервис первым на рынке начал доставку замороженной продукции из IKEA. В 2021 году СберМаркет запустил сотрудничество с зоомагазинами, магазинами парфюмерии и косметики, открыл категории здорового питания и флористики.

Развитие B2B: продажи корпоративным клиентам

Оборот B2B-направления СберМаркета в 2021 году продемонстрировал рост в 2,6 раза. Клиентская база достигла почти 100 тыс. зарегистрированных юрлиц.

В июне была запущена отдельная витрина для юрлиц с онлайн-оформлением документов и возвратом НДС. Это позволило создать наиболее релевантные для корпоративных клиентов продукты и клиентский путь. По итогам декабря 2021 года около 70% заказов корпоративных клиентов уже совершается на новой витрине.

Кроме того, был расширен ассортимент для корпоративных клиентов за счет вывода non-food-ретейлеров. Теперь B2B-клиенты СберМаркета могут заказывать канцелярские товары и офисную мебель из магазинов «Информат» и «Офисмаг».

Взаимодействие с компаниями экосистемы Сбера

СберМаркет активно развивает проекты совместно с другими компаниями экосистемы Сбера: запустил интеграцию со СберСпасибо, клиенты сервиса могут копить бонусы за заказы, а также обменивать их на скидки до 99% от суммы покупки. Используя бонусы от СберСпасибо, клиенты СберМаркета сэкономили уже 1,4 млрд руб. Бонусы от СберСпасибо применяют уже в 14% заказов.

В 2021 году СберМаркетом начало пользоваться 476 тыс. новых клиентов с подпиской СберПрайм. Каждый третий заказ в СберМаркете совершается с подпиской.

Пользователи приложений СберБанк Онлайн и Сбер Салют получили возможность заказывать с помощью виртуальных ассистентов товары из каталога СберМаркета. Кроме того, заказать товары через СберМаркет можно на площадке СберМегаМаркета.

Развитие операционного подразделения (сборка и доставка заказов)

В 2021 году СберМаркет развивал доступность сервиса: в «высокий сезон» в ноябре-декабре клиенты могли оформить и получить заказ из гипермаркета в часовой слот времени или от 20 минут в быстрой доставке. В результате даже в период предновогоднего ажиотажа СберМаркет доставлял более 216 тысяч заказов в день с высоким качеством сервиса — средняя оценка за заказ в конце года составила 4,89 балла из 5. Количество партнеров по сборке и доставке в конце года превысило 39 тысяч человек по всей России (рост год к году более чем в два раза).

СберМаркет стал лидером рынка доставки продуктов в третьем квартале, по данным INFOLine. По результатам четвертого квартала и всего года компании удалось сохранить лидерство на рынке.

«2021-й стал для нас прорывным годом и подтверждением того, что фокус на заботе и предвосхищении потребностей наших клиентов – залог успеха, – сообщил Асан Курмангужин, генеральный директор и сооснователь СберМаркета. – Оборот СберМаркета вырос в три раза в сравнении с 2020 годом. Важно отметить, что одним из основных драйверов роста стала синергия с экосистемой Сбера. Так, например, интеграция в программы лояльности СберПрайм и СберСпасибо внесла существенный позитивный вклад в GMV. Сегодня мы уже можем назвать себя уверенным лидером рынка e-Grocery и не останавливаемся на достигнутом. СберМаркет должен стать тем местом, где россияне могут заказать максимум необходимого и получить это быстрее, чем при походе в магазин. Поэтому в 2022 году мы продолжим делать акцент на расширении ассортимента, обеспечении выгодных цен и скорости доставки. Конечно, высокий уровень сервиса невозможен без поддержки профессиональных курьеров и экспертов по закупкам, и создание лучших условий на рынке для них – один из наших ключевых фокусов».

СберМаркет – это сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов. Сервис обеспечивает доставку из 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети: METRO, «Ленту», «Ашан», «Магнит» и «О’кей». Ключевыми новыми направлениями для компании являются экспресс-доставка и новые категории – доставка безрецептурных лекарств из аптек, косметики, товаров для детей и зоотоваров.

Каждый день СберМаркет доставляет более 150 тыс. заказов клиентам в более чем 150 городах по всей России – от Калининграда до Владивостока.

СберМаркет активно развивает быструю доставку в течение часа. Сейчас доля таких заказов составляет более 30% от всего количества.