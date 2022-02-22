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Премьер Польши призвал провести срочное заседание Европейского Совета

23:20 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал признание Россией независимости Донецкой и Луганской республик «актом агрессии против Украины», призвал срочно провести саммит Европейского союза и ввести санкции.

«Решение о признании самопровозглашенных „республик“ является окончательным отказом от диалога и вопиющим нарушением международного права. Это акт агрессии против Украины, за которым должен последовать однозначный ответ в виде немедленных санкций», — написал он в понедельник в «Твиттере».

«Я призываю созвать срочное заседание Европейского Совета по этому вопросу», — добавил глава польского правительства.

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