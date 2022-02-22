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НОВОСТИ

Договор с ЛНР и ДНР предполагает создание военных баз на территории сторон

02:10 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договоры России с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи предусматривают, что каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории. Об этом говорится в тексте документов, размещенных в думской электронной базе.

«В целях обеспечения безопасности договаривающихся сторон, а также мира и стабильности каждая из договаривающихся сторон будет предоставлять другой договаривающейся стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории», — говорится в договорах.

При этом отмечается, что условия и порядок реализации такого права «в каждом конкретном случае будут определяться отдельными соглашениями».

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