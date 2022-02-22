Договор с ЛНР и ДНР предполагает создание военных баз на территории сторон
02:10 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В целях обеспечения безопасности договаривающихся сторон, а также мира и стабильности каждая из договаривающихся сторон будет предоставлять другой договаривающейся стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории», — говорится в договорах.При этом отмечается, что условия и порядок реализации такого права «в каждом конкретном случае будут определяться отдельными соглашениями».
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