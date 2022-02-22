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НОВОСТИ

Зеленский сделал ряд заявлений в связи с признанием РФ независимости ДНР и ЛНР

03:27 22.02.2022 Источник: Интерфакс

Украина инициирует экстренный саммит "нормандской четверки" после решения России признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Инициирован экстренный созыв саммита "нормандской четверки". Я инициировал созыв заседания Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ", - сказал Зеленский в ночь на вторник в видеообращении.

Президент отметил, что Украина квалифицирует действия России после признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как нарушение суверенитета и территориальной целостности страны.

"Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности (украинского - ИФ) государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию", - заявил Зеленский.

Признание РФ независимости ДНР/ЛНР может означать односторонний выход России из минских соглашений и игнорирование решений "нормандской четверки", считает он.

"Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии. Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы", - заявил Зеленский.

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