Путин заявил, что РФ второй раз не допустит ошибки, ублажая Запад

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

СССР в преддверии Великой Отечественной войны допустил ошибку, ублажая потенциального агрессора, второй раз такой ошибки в истории России не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в специальном телеобращении.

«Мы хорошо знаем из истории, как в 1940-м году и в начале 1941 года прошлого века Советский Союз всячески стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Для этого в том числе старался буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения», — сказал Путин, констатировав, что те шаги, которые все же были в конце концов предприняты, уже катастрофически запоздали. В результате, по его словам, страна оказалась не готовой к тому, чтобы в полную силу встретить нашествие нацистской Германии, которая без объявления войны напала на нашу родину 22 июня 1941 года. «Врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой. Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. В первые же месяцы боевых действий мы потеряли огромные стратегически важные территории и миллионы людей. Второй раз мы такой ошибки не допустим. Не имеем права», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в декабре 2021 года Россия в очередной раз предприняла попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. «Все тщетно. Позиция США не меняется. Они не считают нужным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу, преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами», — сказал он.

По словам Путина, в такой ситуации возникает вопрос, а что же делать дальше и чего ждать? Он сделал акцент на том, что РФ предельно реалистично оценивает свои возможности противостоять давлению Запада. «Те, кто претендует на мировое господство, публично, безнаказанно и, подчеркну, без всяких на то оснований объявляют нас, Россию, своим врагом, они, действительно, располагают сегодня большими финансовыми, научно-технологическими и военными возможностями. Мы знаем об этом и объективно оцениваем постоянно звучащие в наш адрес угрозы в сфере экономики, так же как и свои возможности противостоять этому наглому и перманентному шантажу», — заявил президент. «Мы оцениваем их без иллюзий, предельно реалистично», — добавил он.