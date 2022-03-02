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НОВОСТИ

Совет муниципальных образований Москвы: Мнения отдельных депутатов по Украине не являются позицией совета

12:04 02.03.2022

Представители московского Совета муниципальных образований заявили, что распространяющиеся в медиа заявления некоторых депутатов по поводу спецоперации РФ в Украины не являются официальной позицией московских представительных органов местного самоуправления. В частности, в заявлении Совета сказано: «Отдельные депутаты публикуют свое частное мнение о ситуации на Украине и спецоперации российских Вооруженных сил. Эти заявления являются личным мнением депутатов и не относятся к официальным решениям советов депутатов как представительных органов местного самоуправления».

В Совете отмечают, что для того, чтобы утвердить официальные заявления, нужно провести заседания депутатов и принимать решения большинством голосов от установленной численности. Кроме того, Совет напомнил о том, что в России установлена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации.

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