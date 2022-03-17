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НОВОСТИ

Франция начинает немедленно проектировать и строить новые АЭС

18:30 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок на апрельских выборах, объявил о планах строительства в стране шести новых АЭС.

«Мы должны расширить использование новых источников энергии. Это предполагает создание 50 парков ветроэлектрических станций, строительство шести новых атомных электростанций и незамедлительное проектирование еще восьми АЭС», — сказал он в четверг, представляя свою предвыборную программу.

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