Франция начинает немедленно проектировать и строить новые АЭС

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок на апрельских выборах, объявил о планах строительства в стране шести новых АЭС.

«Мы должны расширить использование новых источников энергии. Это предполагает создание 50 парков ветроэлектрических станций, строительство шести новых атомных электростанций и незамедлительное проектирование еще восьми АЭС», — сказал он в четверг, представляя свою предвыборную программу.