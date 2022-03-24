Вице-премьер Новак: Европе нечем заменить российский газ в ближайшие пять лет
07:14 24.03.2022 Источник: RT
Вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире телеканала «Россия 1», что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет
«Судите сами: что касается газовой отрасли, мы поставляем порядка 200 млрд кубометров газа при потреблении Европой 500 млрд кубов — почти 60% экспорта», — сказал Новак.
По его словам, «это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет».
Вице-премьер отметил, что «в этой жизни всё может быть», но, по его словам, полный отказ Европы от российских энергоносителей — «какой-то апокалиптический сценарий».
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