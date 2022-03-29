Нидерланды высылают 17 российских дипломатов

17:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды высылают из страны 17 человек, аккредитованных в качестве дипломатов при российских представительствах. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД королевства.

«Посол России [в Нидерландах] был вызван сегодня в МИД, — заявили в ведомстве. — Посол был проинформирован о том, что Нидерланды высылают из страны 17 офицеров разведки».

Основанием для высылки, утверждают в министерстве, стала «информация от служб общей и военной разведки и безопасности, свидетельствующая о том, что указанные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно осуществляют разведывательную деятельность».