Нидерланды высылают 17 российских дипломатов
17:02 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нидерланды высылают из страны 17 человек, аккредитованных в качестве дипломатов при российских представительствах. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД королевства.
«Посол России [в Нидерландах] был вызван сегодня в МИД, — заявили в ведомстве. — Посол был проинформирован о том, что Нидерланды высылают из страны 17 офицеров разведки».
Основанием для высылки, утверждают в министерстве, стала «информация от служб общей и военной разведки и безопасности, свидетельствующая о том, что указанные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно осуществляют разведывательную деятельность».
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