0
0
91
НОВОСТИ

Нидерланды высылают 17 российских дипломатов

17:02 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды высылают из страны 17 человек, аккредитованных в качестве дипломатов при российских представительствах. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД королевства.

«Посол России [в Нидерландах] был вызван сегодня в МИД, — заявили в ведомстве. — Посол был проинформирован о том, что Нидерланды высылают из страны 17 офицеров разведки».

Основанием для высылки, утверждают в министерстве, стала «информация от служб общей и военной разведки и безопасности, свидетельствующая о том, что указанные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно осуществляют разведывательную деятельность».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:17 29.03.2022
Луганские мусульмане вошли в Российский муфтият
0
33
17:12 29.03.2022
Власти Польши приняли решение ввести запрет на импорт угля из России
0
52
16:32 29.03.2022
Шаманов утверждает, что пытавшие российских военных на Украине захвачены
0
152
16:30 29.03.2022
Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем — Мединский
0
166
16:21 29.03.2022
Собянин: Москва продолжает помогать предприятиям сферы общественного питания
0
135
16:12 29.03.2022
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 84 руб., евро — ниже 93 руб.
0
164
16:00 29.03.2022
МИД РФ объявил о высылке ряда работников посольств Литвы, Латвии и Эстонии
0
159
15:42 29.03.2022
Сбер победил в двух номинациях премии bema!
0
205
15:35 29.03.2022
Предложения от Украины подтверждают ее стремление к нейтральному статусу — Мединский
0
238
15:32 29.03.2022
МО РФ решило в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях
0
308

Возврат к списку