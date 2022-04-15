Вице-мэр Ефимов: Открыто 80 вакансий на фармацевтических предприятиях технополиса «Москва»
14:35 15.04.2022
Фармацевтические и медицинские компании, работающие в технополисе «Москва» объявили набор технологов, микробиологов и других сотрудников из-за расширения существующих производств и запуском новых. Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов, шесть компаний заявили о 80 вакансиях: "Персонал требуется как крупным производителям лекарств, так и более компактным производствам изделий медицинской специализации. Резиденты кластера за время работы создали уже свыше 1,3 тыс. рабочих мест, вложив в площадки более 20 млрд руб. С запуском новых крупных проектов число рабочих мест увеличится почти в два раза».
Персонал требуется на предприятиях площадок «Печатники» в Москве и «Алабушево» в Зеленограде.
Кластер медицинских технологий, оборудования и биофармы технополиса «Москва» объединяет примерно 30 предприятий, из них более 20 получили статус резидентов.
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