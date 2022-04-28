Компания «Булгаргаз» сообщила, что получила уведомление об остановке поставок газа из РФ с 27 апреля

23:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» сообщил во вторник болгарской компании «Булгаргаз», что прекратит поставки сжиженного природного газа, начиная с 27 апреля. Об этом говорится в заявлении Минэнерго Болгарии.

«Сегодня, 26 апреля, в „Булгаргаз“ поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО „Газпром экспорт“ будут приостановлены с 27 апреля 2022 года», — сообщило министерство.

По его данным, болгарскую сторону не устраивают условия, предложенные Москвой, в связи с рисками «осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны».