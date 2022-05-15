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Запад перекраивает границы Сербии, не хочет признавать изменение границ Украины - Вучич

12:50 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные государства заявляют, что не согласятся с изменением границ Украины, но сами участвуют в перекраивании карты Сербии, настаивая на независимости Косова. Это констатировал в воскресенье сербский президент Александар Вучич в эфире телеканала «ТВ Прва».

«Они говорят, что никогда не примут изменение границ Украины даже на пядь. Правда? Зато будете участвовать в разрушении национального суверенитета Сербии и говорить нам о Косове как „сердце Европы“ и отдельной стране», — подчеркнул глава государства.

«Самая большая проблема Сербии заключается в том, что она защищает свою территориальную целостность и не хочет принять то, что вы (Запад — прим. ТАСС) не даете принять Украине, — продолжил Вучич. — Как вы можете ожидать, что мы сами отречемся от своей территориальной целостности, и одновременно говорить Украине, чтобы она не смела отрекаться и что вы никогда этого не признаете? От нас требуете любой ценой признать, а от них — любой ценой не признавать. Подумайте, какие глупости вы говорите и насколько вы лицемерны». «Запад пытается заставить Сербию признать Косово и сказать, что это обоюдная воля, это другой случай», — добавил он.

«Изменить политику Сербии можно, но только с пистолетом у виска, причем не у моего виска, а у висков наших детей. Угрозы меня не волнуют, если завтра умру — останутся железные дороги, больницы, а также самостоятельная и независимая политика Сербии, и никто не может этого отрицать», — подытожил президент.

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