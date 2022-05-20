Регионы РФ могут брать шефство над районами Донбасса по своему усмотрению — Песков

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские регионы могут по своему усмотрению брать шефство над районами Донбасса, поручения президента РФ Владимира Путина в данном случае фактически не нужны. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я могу подтвердить, что, действительно, никаких документов [президента] пока не было на этот счет, но, по большому счету, они и не требуются. Регионы сами, по своему усмотрению, самостоятельно, могут брать себе в подшефные регионы, в том числе и регионы Донбасса», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.