Регионы РФ могут брать шефство над районами Донбасса по своему усмотрению — Песков
17:32 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские регионы могут по своему усмотрению брать шефство над районами Донбасса, поручения президента РФ Владимира Путина в данном случае фактически не нужны. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я могу подтвердить, что, действительно, никаких документов [президента] пока не было на этот счет, но, по большому счету, они и не требуются. Регионы сами, по своему усмотрению, самостоятельно, могут брать себе в подшефные регионы, в том числе и регионы Донбасса», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.
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