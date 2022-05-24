Болгария намерена обсудить с ЕК оплату за российский газ в рублях

09:05 Источник: Коммерсант.ru

Власти Болгарии намерены в ближайшие дни провести с Еврокомиссией переговоры относительно требований России платить за газ в рублях, заявил министр энергетики страны Александр Николов. Он отметил, что ЕК посчитала нарушением санкций оплату за сырье в рублях.

«Это очень хороший вопрос, мы поднимем его на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймем, как это повлияет на всю систему»,— сообщил господин Николов в беседе с телеканалом BTV.

Министр заявил о необходимости различать корпорации и госкомпании. Он также добавил, что болгарские власти рассчитывают, что Еврокомиссия даст дополнительные инструкции, «ожидаются конкретные шаги, особенно на уровне общих поставок и закупок». Коммерсантъ

