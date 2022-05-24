0
0
356
НОВОСТИ

Песков, комментируя увольнение дипломата РФ в ООН из-за СВО, заявил, что «он против нас»

13:20 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя увольнение российского дипломата в ООН Бориса Бондарева из-за специальной военной операции (СВО) России на Украина, заявил, что «он не с нами, он против нас».

«Господин Бондарев больше не с нами, скорее он против нас, — сказал во вторник журналистам Песков. — У него позиция, с которой он осуждает действия российского руководства, а они поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны».

Он перенаправил в МИД РФ за дальнейшими комментариями по этой теме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 24.05.2022
Сербская православная церковь признала автокефальность македонской церкви
0
47
14:12 24.05.2022
Путин подписал указ о снижении до 50% требования по продаже валютной выручки экспортерами
0
84
14:00 24.05.2022
Свердловские депутаты разрешили губернатору избираться бессрочно
0
108
13:32 24.05.2022
Задачи спецоперации будут выполнены, несмотря на санкции и помощь Киеву от Запада — Шойгу
0
157
13:05 24.05.2022
В Москве выявили 172 заразившихся коронавирусом за сутки
0
165
13:00 24.05.2022
Украина «изгнала бы нацистскую нечисть» сама, если бы оставалась самостоятельной страной - Патрушев
0
176
12:32 24.05.2022
УПЦ обвинила ПЦУ в попытке захвата Киево-Печерской лавры
0
283
12:20 24.05.2022
РФ воспримет как угрозу вхождение Швеции и Финляндии в НАТО и отреагирует на это — Совбез
0
276
12:05 24.05.2022
В районе Авдеевки, Горловки и Марьинки идут тяжелые бои против ВСУ — Басурин
0
329
12:00 24.05.2022
В России выявили 3 785 случаев ковида за сутки
0
217

Возврат к списку