Песков, комментируя увольнение дипломата РФ в ООН из-за СВО, заявил, что «он против нас»

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя увольнение российского дипломата в ООН Бориса Бондарева из-за специальной военной операции (СВО) России на Украина, заявил, что «он не с нами, он против нас».

«Господин Бондарев больше не с нами, скорее он против нас, — сказал во вторник журналистам Песков. — У него позиция, с которой он осуждает действия российского руководства, а они поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны».

Он перенаправил в МИД РФ за дальнейшими комментариями по этой теме.