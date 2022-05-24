Песков, комментируя увольнение дипломата РФ в ООН из-за СВО, заявил, что «он против нас»
13:20 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя увольнение российского дипломата в ООН Бориса Бондарева из-за специальной военной операции (СВО) России на Украина, заявил, что «он не с нами, он против нас».
«Господин Бондарев больше не с нами, скорее он против нас, — сказал во вторник журналистам Песков. — У него позиция, с которой он осуждает действия российского руководства, а они поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны».
Он перенаправил в МИД РФ за дальнейшими комментариями по этой теме.
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