Песков не стал комментировать пророчества Жириновского про судьбу Украины

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу в беседе с журналистами отказался комментировать пророчество лидера ЛДПР Владимира Жириновского про то, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины.

«Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой. Более того, мы не обладаем такими компетенциями — комментировать пророчества», — сказал Песков.

«Предлагаем дождаться или их выполнения, или невыполнения», — добавил он.

Ранее о соответствующем пророчестве Жириновского рассказал член ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Лидер партии Жириновский ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет.