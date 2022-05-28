19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Симферопольская и Крымская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, ее представители проголосовали против принятия поправок в Устав об управлении Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается в субботу на сайте епархии.

«Делегация Симферопольской и Крымской епархии во главе с митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем приняла участие в режиме видеоконференции в Соборе Украинской православной церкви. <…> Делегация Симферопольской и Крымской епархии единогласно проголосовала против принятия постановления Собора и предложенных поправок в Устав об управлении Украинской православной церкви. Симферопольская и Крымская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», — говорится в заявлении.