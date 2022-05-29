Политика Байдена по Украине чревата конфликтом мирового масштаба - Трамп
09:20 29.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трамп в очередной раз выразил мнение, что в случае его переизбрания президентом США на выборах 2020 года конфликт на Украине «не начался бы». «Помните, при [Джордже] Буше — младшем они потеряли Грузию. При [Бараке] Обаме они потеряли Крым, а при Байдене они потеряли вообще все. Но при Трампе ничего не было потеряно», — заявил бывший хозяин Белого дома.
«Мы получим миллионы потерянных жизней, но мы также, возможно, получим третью мировую войну», — утверждал республиканец, говоря о конфликте на Украине.
«Из-за глупости наших заявлений и действий мы можем получить третью мировую войну. Мы хотим помогать этим людям из-за того, что с ними происходит, их уничтожают. Но мы действительно можем получить третью мировую войну из-за того, как мы себя ведем по этому вопросу», — предупредил Трамп, подчеркнув, что в такого рода конфликте «не будет победителей».
НОВОСТИ
- 09:30 29.05.2022
- В честь 350-летия Петра I в Сербии выпустят почтовую марку и установят бюст
- 09:25 29.05.2022
- Шведские режиссер стал двукратным обладателем «Золотой пальмовой ветви»
- 21:00 28.05.2022
- Единственную дорогу в мурманскую Териберку заблокировал оползень
- 20:30 28.05.2022
- НАТО сослалась на иммунитет по иску о применении альянсом обедненного урана в Сербии — адвокат
- 20:00 28.05.2022
- Российское зерно можно обменять в Египте на вертолетоносцы - депутат
- 19:30 28.05.2022
- В РФ сейчас не хватает средств на ядерный буксир «Зевс» — Рогозин
- 19:00 28.05.2022
- Крымская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
- 18:30 28.05.2022
- Порошенко во второй раз отказали в выезде с Украины — СМИ
- 18:00 28.05.2022
- Байден и Зеленский могут войти в историю как устроившие голодомор на планете — Володин
- 17:30 28.05.2022
- Медведев призвал ужесточить ответственность для иноагентов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать