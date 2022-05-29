Политика Байдена по Украине чревата конфликтом мирового масштаба - Трамп

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что политика действующей администрации Джо Байдена относительно ситуации на Украине может грозить конфликтом мирового масштаба. Такое мнение он выразил, выступая в субботу на митинге перед сторонниками в штате Вайоминг.



Трамп в очередной раз выразил мнение, что в случае его переизбрания президентом США на выборах 2020 года конфликт на Украине «не начался бы». «Помните, при [Джордже] Буше — младшем они потеряли Грузию. При [Бараке] Обаме они потеряли Крым, а при Байдене они потеряли вообще все. Но при Трампе ничего не было потеряно», — заявил бывший хозяин Белого дома.



«Мы получим миллионы потерянных жизней, но мы также, возможно, получим третью мировую войну», — утверждал республиканец, говоря о конфликте на Украине.



«Из-за глупости наших заявлений и действий мы можем получить третью мировую войну. Мы хотим помогать этим людям из-за того, что с ними происходит, их уничтожают. Но мы действительно можем получить третью мировую войну из-за того, как мы себя ведем по этому вопросу», — предупредил Трамп, подчеркнув, что в такого рода конфликте «не будет победителей».



