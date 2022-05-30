Замгенсека НАТО считает, что альянс имеет право размещать силы в Восточной Европе — АФП
10:05 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что альянс может больше не придерживаться обязательств не размещать свои силы в Центральной и Восточной Европе. Об этом политик заявил в воскресенье в интервью агентству Франс Пресс (АФП).
По мнению Джоанэ, Россия своими шагами признала недействительным подписанный 25 лет назад Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО. Заместитель главы альянса заявил, что россияне «взяли на себя обязательство не нападать на соседей, что они сейчас и делают, и регулярно проводить консультации с НАТО, чего они не делают». В связи с этим Джоанэ считает, что альянс больше «никак не ограничен» в создании «прочной позиции на восточном фланге».
АФП отмечает, что тактические группировки НАТО были развернуты в Польше и странах Прибалтики в 2017 году, а после начала специальной военной операции РФ на Украине альянс усилил присутствие на восточном направлении. В настоящее время страны Прибалтики добиваются нахождения на их территории сил Североатлантического альянса на уровне бригады, а не тактической группировки. В середине июня этот вопрос обсудят министры обороны стран НАТО, а затем решение может быть санкционировано на саммите глав государств альянса.
Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО был подписан 27 мая 1997 года в Париже главой российского государства, генеральным секретарем альянса и лидерами 16 стран-членов. Альянс обязался не размещать дополнительные существенные боевые силы на постоянной основе на территории стран-членов, а Россия — проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе.
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