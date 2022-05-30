В Донецке зафиксированы самые серьезные обстрелы с 2014 года — Мининформации ДНР
21:20 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начавшееся в Донецке обострение достаточно серьезно, в последний раз такие обстрелы были в 2014 году. Об этом заявил в понедельник первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Донецк мирным никогда не был, <…> но то, что происходит сейчас, это очень серьезное обострение. Крайний раз такие обстрелы были в 2014 году», — сказал он.
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