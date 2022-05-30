В Донецке зафиксированы самые серьезные обстрелы с 2014 года — Мининформации ДНР

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начавшееся в Донецке обострение достаточно серьезно, в последний раз такие обстрелы были в 2014 году. Об этом заявил в понедельник первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Донецк мирным никогда не был, <…> но то, что происходит сейчас, это очень серьезное обострение. Крайний раз такие обстрелы были в 2014 году», — сказал он.