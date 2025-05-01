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В следующие 100 дней США планируют организовать прямые переговоры по Украине - Вэнс

17:50 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены в течение следующих 100 дней организовать прямые переговоры сторон конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«У нас есть мирное предложение, и мы собираемся провести в следующие 100 дней тяжелую работу для того, чтобы усадить стороны за стол переговоров», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Вместе с тем, указал Вэнс, предстоит проделать работу по сближению позиций Москвы и Киева, так как «существует очень большой разрыв между тем, что хотят россияне и что хотят украинцы».


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