В следующие 100 дней США планируют организовать прямые переговоры по Украине - Вэнс
17:50 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У нас есть мирное предложение, и мы собираемся провести в следующие 100 дней тяжелую работу для того, чтобы усадить стороны за стол переговоров», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Вместе с тем, указал Вэнс, предстоит проделать работу по сближению позиций Москвы и Киева, так как «существует очень большой разрыв между тем, что хотят россияне и что хотят украинцы».
НОВОСТИ
- 17:40 01.05.2025
- Несмотря на критику и угрозы Вучич поедет в Москву на 9 Мая
- 16:52 01.05.2025
- В Алупке в доме художника-мариниста Леонида Блинова открылся офис Сбера
- 16:40 01.05.2025
- В Лионе поизошли столкновения манифестантов с полицией
- 16:10 01.05.2025
- Украина сильно рискует в соглашении Киева и Вашингтона о полезных ископаемых - депутат
- 14:50 01.05.2025
- Полиция Молдавии блокируют первомайские демонстрации - организаторы
- 14:30 01.05.2025
- Немцы боятся развязывания третьей мировой войны - опрос
- 13:10 01.05.2025
- ВСУ умышленно били по машинам скорой помощи в Херсонской области - губернтор
- 12:30 01.05.2025
- Оппозиционный телеканал «Мтавари архи» прекратил вещание в Грузии
- 12:20 01.05.2025
- США планируют увеличить использование беспилотников — WSJ
- 11:20 01.05.2025
- В майские праздники цены на российские отели выросли в среднем на 21% - аналитика
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать