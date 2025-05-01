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Украина сильно рискует в соглашении Киева и Вашингтона о полезных ископаемых - депутат

16:10 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение Киева и Вашингтона о полезных ископаемых предполагает риски для Украины, в числе которых потеря бюджетных средств, ограничение контроля над природными ресурсами, отсутствие гарантий безопасности. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, комментируя текст проекта соглашения.

По мнению парламентария, «есть риск потери части бюджетных доходов», так как «Украина отдает половину доходов от новых лицензий на природные ресурсы в фонд, что уменьшает потенциальные доходы украинского бюджета на долгие годы».

В числе рисков депутат назвал и ограничение контроля над природными ресурсами: «Приоритетные права фонда по инвестициям и покупке природных ресурсов могут существенно ограничить возможности Украины выбирать наиболее выгодные коммерческие условия и партнеров». Также Железняк упомянул ограничение финансовой самостоятельности: «Украина гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары США и беспрепятственный перевод средств за границу без каких-либо дополнительных платежей или задержек. Однако в случае экономического кризиса (значительное ухудшение платежного баланса или сокращение золотовалютных резервов) Украина может временно вводить ограничения на переводы и конвертацию. Такие меры должны быть согласованы с США. При этом Украина обязана компенсировать фонду все убытки, которые могут возникнуть вследствие таких ограничений».

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