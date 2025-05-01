Немцы боятся развязывания третьей мировой войны - опрос
14:30 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно данным исследования, 60% респондентов считают похожей ситуацию в современном мире и в 1930–1940 годах. При этом 43% полагают, что в Германии возможно возвращение авторитарной власти наподобие нацистской диктатуры. 59% конкретно опасаются, что в скором времени может начаться третья мировая война. Кроме того, 64% высказали мнение, что демократия в Германии находится под угрозой.
Опрос показал, что 45% немцев назвали дату 8 мая 1945 года днем освобождения, в то время как 15% — поражения Германии. Для 27% респондентов 8 мая стал и днем освобождения, и днем поражения одновременно. Еще 13% затруднились с ответом.
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