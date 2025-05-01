Немцы боятся развязывания третьей мировой войны - опрос

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство граждан Германии опасается развязывания третьей мировой войны и видит параллели между обстановкой 1930–1940 гг. с современной ситуацией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу агентства DPA по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе.



Согласно данным исследования, 60% респондентов считают похожей ситуацию в современном мире и в 1930–1940 годах. При этом 43% полагают, что в Германии возможно возвращение авторитарной власти наподобие нацистской диктатуры. 59% конкретно опасаются, что в скором времени может начаться третья мировая война. Кроме того, 64% высказали мнение, что демократия в Германии находится под угрозой.



Опрос показал, что 45% немцев назвали дату 8 мая 1945 года днем освобождения, в то время как 15% — поражения Германии. Для 27% респондентов 8 мая стал и днем освобождения, и днем поражения одновременно. Еще 13% затруднились с ответом.





