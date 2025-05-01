0
0
72
НОВОСТИ

Немцы боятся развязывания третьей мировой войны - опрос

14:30 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство граждан Германии опасается развязывания третьей мировой войны и видит параллели между обстановкой 1930–1940 гг. с современной ситуацией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу агентства DPA по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе.

Согласно данным исследования, 60% респондентов считают похожей ситуацию в современном мире и в 1930–1940 годах. При этом 43% полагают, что в Германии возможно возвращение авторитарной власти наподобие нацистской диктатуры. 59% конкретно опасаются, что в скором времени может начаться третья мировая война. Кроме того, 64% высказали мнение, что демократия в Германии находится под угрозой.

Опрос показал, что 45% немцев назвали дату 8 мая 1945 года днем освобождения, в то время как 15% — поражения Германии. Для 27% респондентов 8 мая стал и днем освобождения, и днем поражения одновременно. Еще 13% затруднились с ответом.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:50 01.05.2025
Полиция Молдавии блокируют первомайские демонстрации - организаторы
0
112
13:10 01.05.2025
ВСУ умышленно били по машинам скорой помощи в Херсонской области - губернтор
0
252
12:30 01.05.2025
Оппозиционный телеканал «Мтавари архи» прекратил вещание в Грузии
0
271
12:20 01.05.2025
США планируют увеличить использование беспилотников — WSJ
0
293
11:20 01.05.2025
В майские праздники цены на российские отели выросли в среднем на 21% - аналитика
0
293
11:10 01.05.2025
Трамп доломал киевский режим насчет расплаты полезными ископаемыми - Медведев
0
344
10:30 01.05.2025
Вопреки запретам властей граждане Молдавии празднует 9 мая День Победы - опрос
0
352
10:10 01.05.2025
США получат привелегии по разработкам полезных ископаемых на Украине - Bloomberg
0
369
09:50 01.05.2025
В Екатеринбурге 1 мая впервые откроется выставка трофейной техники стран НАТО
0
413
09:40 01.05.2025
Между Абхазией и РФ впервые с 1993 года начинается регулярное авиасообщение
0
392

Возврат к списку