Полиция Молдавии блокируют первомайские демонстрации - организаторы
14:50 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На въездах в Оргеев, [село] Пересечино и другие населенные пункты полиция массово останавливала автобусы с людьми, которые хотели приехать на праздник. За этими бесчинствами со стороны полиции стоит правящая Партия действия и солидарности», — сказал Лунгу.
По его словам, в трех указанных городах прошли массовые демонстрации, в которых приняли участие свыше 20 тыс. человек. Также прошли митинги, на которых выступающие требовали, в частности, улучшения условий жизни в стране.
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