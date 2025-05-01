Полиция Молдавии блокируют первомайские демонстрации - организаторы

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Молдавии останавливает автобусы с людьми, которые направляются на первомайские демонстрации в города Бельцы, Комрат и Оргеев. Об этом сообщил журналистам председатель партии «Шанс» Алексей Лунгу, который выступает одним из организаторов праздничных мероприятий в рамках оппозиционного блока «Победа».



«На въездах в Оргеев, [село] Пересечино и другие населенные пункты полиция массово останавливала автобусы с людьми, которые хотели приехать на праздник. За этими бесчинствами со стороны полиции стоит правящая Партия действия и солидарности», — сказал Лунгу.



По его словам, в трех указанных городах прошли массовые демонстрации, в которых приняли участие свыше 20 тыс. человек. Также прошли митинги, на которых выступающие требовали, в частности, улучшения условий жизни в стране.



